體壇盛事疫下大減 楊德強：港仍具吸引力 港羽賽渣馬取消 盼公眾理解政府審慎處理

香港去年中起曾先後舉辦過多項體育大賽，但今年疫情反覆，下半年已有多項賽事未能舉行，香港渣打馬拉松亦於日前宣布取消。體育專員楊德強表示，港府已批准多項體壇大賽於未來兩個月陸續在港舉行，包括香港足球代表隊本周兩場友賽、10月的香港世界桌球大師賽和維港泳、以及11月的香港國際七人欖球賽，他透露與不同體育總會商討後，料壁球公開賽及高爾夫球公開賽可在今年底或明年初舉行。

未來兩月辦四項大賽

稱籌辦渣馬涉多方面考慮

香港田徑總會前日突然宣布渣馬取消，楊德強當日早上受訪時仍談及政府原則上批准舉辦，只待參加人數及防疫措施安排需再商討，甚至討論到分流至各組起步少於500人，而去年渣馬亦是約兩個月前才獲批，「田總今年想由去年1.8萬人增至3.3萬個參賽名額，上周願減至2.5萬人，但去年辦賽時幾乎零確診，近期每日仍有數千宗個案，政府從客觀環境是需考慮更多」。他提到主辦方亦會考慮能否收支平衡，「若參賽人數大幅下調，也牽涉財政預算、人手安排、商業贊助有否興趣等因素，所以商討像搖搖板般拉鋸，直至找出雙方認為可行的平衡點」。

港足本周兩場友賽於前日才落實，周六晚在香港大球場舉行賽事於周四起才售票，問到為何如此倉卒，楊德強解釋目前外隊訪港參賽都需要「閉環式管理」，如港足友賽的主辦機構香港足總要先跟外隊溝通，為對方找住宿及訓練場地，才提交計劃書給政府批准，過程需時，「文化體育及旅遊局、衛生部門及足總都要派員跟進，包括視察酒店了解外隊入住樓層及用膳地方、安排交通到球場訓練的時間，過程須做到相當細緻，要各方很多人員協調，不只是批准或不批准咁簡單。而且個人與隊制項目外隊人數不同，足總、桌球和欖球總會辦賽已要調整3套防疫做法」。

港足友賽安排倉卒 「閉環式」須細緻協調

楊德強稱理解各界擔憂本港近月情况，但他認為待疫情過後，香港舉辦體育大賽仍有一定競爭及吸引力，「現在香港防疫政策是跟其他地方不同，難免會被比較，但我深信疫情會有結束的一天。香港有豐富的辦賽經驗，效率及組織能力好，過去獲不少外國選手及旅客好評」。他補充本港近期每日仍有數千宗確診，冀各界理解政府需審慎處理，「在我角度一直都是幫體育界盡量爭取更多體育大型項目返港，但與做其他事同樣要考慮整體防疫，社會並非只得一兩個界別，大家需要平衡。批評政府針對或忽視體育界而取消賽事不太公道，很多界別其實都像體育界受到一定影響，但防疫抗疫是短期情况，疫情過後防疫措施會有調整，勿只聚焦這數個月情况，看長遠一點，我相信體壇大賽回港只是時間問題」。

港足在大球場友賽的防疫措施，除了不開放球場前3行座位，其餘與港超賽事安排相若，包括入座率限85%、不可多於連續8個座位等。賽事除是港足相隔兩年零10個月首返主場，亦是《國歌條例》實施後首場代表隊主場比賽。對於球迷以往賽前噓國歌情况，楊德強重申若是港足球迷不應做影響球隊的事，「香港市民一向知道很多事需要自律，希望大家全心全意睇比賽支持港足」。

文：余瑋、圖：賴俊傑