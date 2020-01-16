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2022年9月17日星期六
曼城熱刺爭勝搶榜首 夏蘭特大勇歸功科頓 孫興慜勢後備卡尼攻堅
港足下周主場友賽兩鬥緬甸 首戰閉門次仗下周四售票
C朗開齋領曼聯歐霸響勝鼓 坦夏格信復勇入球接踵而來
41歲祖亞昆獻金球締歐霸紀錄
金童獎40強名單出爐 巴塞4新星入圍競逐
足壇快遞：普巴胞兄涉勒索自首被捕
SAT周六體育直播賽事
拿度難捨費達拿 盼掛拍永不來臨
美國新星破天荒演4A 羽生結弦啟發締創舉
體壇快訊：七欖9‧28優先購票
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【明報專訊】（請看附圖）
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