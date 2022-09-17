金童獎40強名單出爐 巴塞4新星入圍競逐

由意大利《都靈體育報》主辦的金童獎昨晨公布40人候選名單，日前與巴塞續約4年、合同設10億歐元（約78億港元）違約金條款的18歲西班牙隊中場加維，與安素法迪、柏迪及巴迪3名隊友入選。4人今晚西甲迎戰艾爾切均有望掛帥，與狀態大勇的射手羅拔利雲度夫斯基領軍爭勝。

拜仁7將入選德國歐國聯名單

有英格蘭隊中場比寧咸入圍競逐的多蒙特，則於德甲魯爾區打吡迎戰史浩克04，與同日作客奧格斯堡的拜仁慕尼黑爭奪榜首。暫列第3的拜仁勢續由沙迪奧文尼掛帥，已傷癒的中場哥列斯卡亦有望披甲。湯馬士梅拿、紐亞及甘美治等7名拜仁球員，周四則入選德國隊歐洲國家聯賽名單，下周六首戰主場鬥匈牙利隊領銜爭勝。

拿卡錫迪做聲帶瘜肉切除手術

意甲方面，日前接掌博洛尼亞的意大利前國腳莫達展開首擊，迎戰安玻里續有暫攻入6球的奧地利國腳阿拿奧杜域掛帥。森多利亞則作客史柏斯亞，由熱刺加盟的新兵哈利雲克斯續因傷缺陣。另外，暫列法甲第5的里昂下周一迎戰巴黎聖日耳門前，射手拿卡錫迪據報需接受聲帶瘜肉切除手術。