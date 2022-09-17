C朗開齋領曼聯歐霸響勝鼓 坦夏格信復勇入球接踵而來

久保建英助攻 皇蘇兩連勝

曼聯在歐霸首仗落筆打三更，主場以0：1負皇家蘇斯達後，昨仗強陣出擊，拉舒福特因傷未有隨隊下，C朗再次正選上陣。紅魔於17分鐘打開紀錄，落選英格蘭隊最新大軍的查頓辛祖在禁區扣過敵衛，順勢以左腳射地波入網，入球後他高舉小球迷賽前送給他的護脛。紅魔於39分鐘由右閘達洛治博得12碼，C朗操刀射中間得手，開季第8仗終破入球荒，亦是他生涯累計第699個球會入球，並最終淨勝兩球完場。隊長哈利馬古尼則完場前才後備入替。

同組另一場，皇蘇藉日本國腳久保建英末段助攻，助球隊主場以2：1險勝奧摩尼亞，在E組兩戰全勝續居首，曼聯及舒列夫同得3分緊隨其後。

辛祖落選英軍認失望

迪基亞再被狂牛棄用

兩名「魔兵」哈利馬古尼及勞基梳爾近期在曼聯失去正選，但仍獲英軍領隊修夫基召入大軍，相反開季腳風甚順、上陣8場入3球的查頓辛祖再次落選，他承認對此感失望，但會繼續努力及專注做好本分，而其隊友門將迪基亞昨再次落選西班牙隊。