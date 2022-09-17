港足下周主場友賽兩鬥緬甸 首戰閉門次仗下周四售票

明決選大軍名單 翌日開操備戰

足總表示，首仗將於下周三晚上8時在旺角大球場閉門舉行；第二仗於下周六晚上8時假香港大球場上演，賽事開放予觀眾入場。門票將於下周四及五早上10時至晚上8時，於香港大球場售票處及香港足總總部公開發售，以及周六早上10時起在大球場售票，成人票價150元，學生及長者特惠票40元，不設網上售票。港足主教練安達臣將於明日港超賽後公布決選名單，下周一傍晚於將軍澳足球訓練中心開操。

足總CEO冀下周六逾萬人入場

葉鴻輝期待再聽主場打氣聲

足總行政總裁譚秋朗透露，前日才獲政府「拍板」，「門票現在都未印好」，大球場入座率會限85%，雖只有兩天半時間售票，仍有信心有逾1萬人入場。他續說，不想外隊在隔離政策下訪港只踢一仗，所以最終踢兩場，以及主帥安達臣希望氣氛較好而晚上開賽，「若兩場都是公開，吸引力會無咁高，主教練亦希望第一場閉門當熱身，給機會非正選球員落場」。

今次防疫措施，譚秋朗透露緬甸隊明日抵港後會接受「3+4」隔離，首3日以「點對點」形式安排到球場訓練。港足成員在首仗後便會入住酒店隔離，踢畢下周六賽事將變「黃碼」，毋須再住酒店隔離。對於實施《國歌條例》後首場港足主場賽事，被問到會否擔心球迷再噓國歌，譚秋朗僅稱希望球迷自律，「始終運動應該中立、中性」。

香港足球總會主席貝鈞奇昨晚舉行港足亞洲盃外圍賽出線慶功宴，宴請職球員。門將葉鴻輝稱相隔近3年再有主場賽事，相信球迷期待已久，料賽事門票反應不會太差，「這3年代表港足都是作客出賽，都好耐無聽過主場球迷打氣了」。