曼城熱刺爭勝搶榜首 夏蘭特大勇歸功科頓 孫興慜勢後備卡尼攻堅

狼隊vs.曼城 now611/621台 晚上19：30直播

熱刺vs.李斯特城 now611/621台 明晨00：30直播

阿仙奴暫以6戰得15分領前，多曼城和熱刺1分。由於「兵工廠」明晚才作客賓福特，故此今晚和明晨比賽後，榜首之位隨時會被曼、熱兩軍搶去，其中以有7個得失球差優勢的曼城登頂機會較高。

觸球少惹質疑 夏蘭特：毫不在乎

事實是「藍月」新兵艾寧夏蘭特開季後入球停不少，在英超和歐聯披甲8次共入13球，並以10球領前聯賽射手榜，惟他在周中歐聯領軍反勝母會多蒙特後，被質疑比賽期間觸球次數不多，日前稱夢想是揚威歐聯的他說：「我並不在乎觸球次數，最大夢想是觸球5次入5球！」這名22歲挪威國腳又前瞻下仗道：「我已想及作客狼隊。我必須聚焦下個對手，這是正確的。我認為想太多其他事情是無濟於事的。」

然而，夏蘭特應念及為他七度鋪橋搭路的眾曼城隊友，其中以中場奇雲迪布尼和守將史東斯交出兩次助攻最多，中場洛迪卡斯簡迪、根度簡和翼鋒菲爾科頓各有1次。也曾助攻迪布尼的22歲球星科頓稱，非常欣賞該名比利時國腳，亦視前年轉會皇家蘇斯達的中場大衛施華為偶像，他說：「曼城有很多高質球員，我渴望與他們一起首奪歐聯冠軍。」此外，上季英超昨公布各隊獎金，盟主曼城以1.53億鎊（約13.7億港元）居首，第2至6位依次是利物浦、車路士、熱刺、阿仙奴和曼聯。

干地傳回巢掌祖雲 熱刺覓新帥

熱刺迎戰榜末李斯特城方面，開季8戰「食白果」的孫興慜或被領隊干地貶為後備，改以古路施夫斯基伙拍李察利臣及哈利卡尼攻堅。卡尼在歐聯兩戰無入球，但英超上陣6次獨取5球，在射手榜分別落後夏蘭特及富咸前鋒阿歷山大米祖域5球和1球。另外，熱刺中場盧卡斯莫拉因傷無緣此役。此外，據意大利傳媒報道，領隊干地今季結束後或回巢祖雲達斯執教，而熱刺已開始物色新帥人選。

另外，將在10月2日主場大戰熱刺的阿仙奴，昨有阿迪達獲選為8月份英超最佳領隊，最佳球員得主則是夏蘭特。