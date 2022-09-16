英超重開 各隊本輪辦悼英女王儀式

英軍點兵戰歐國聯 艾雲東尼首入選

暫停一輪的英超明晨重開，其中今夏大換血的諾定咸森林，在主場面對另一升班馬富咸力爭擺脫三連敗頹勢，而聯賽近4仗不勝的阿士東維拉則迎戰修咸頓爭返勝軌。至於早前有主帥樸達被挖角至車路士的白禮頓，據報已鎖定現執教德甲球會緬恩斯的保史雲遜為頭號新帥目標。

英格蘭隊昨公布下周出戰歐國聯A3組最後兩輪賽事的大軍名單，其中今季已為賓福特攻入5球的前鋒艾雲東尼首入選。而「三獅」將分別於下周六凌晨作客意大利隊，以及在27日凌晨迎戰德國隊，目前球隊以4戰2和2負得2分敬陪末席。

另外，昨晨上演的北愛爾蘭聯賽盃首圈，超聯球會基拿雲派出小將艾法頓（Christopher Atherton）後備上陣，令他以13歲又329日之齡，打破英國球壇最年輕職業賽上陣球員紀錄，他是役更交出一次助攻，助球隊主場以6：0大勝第3級別球隊杜寧斯頓。