斯國歐戰衛冕夢碎 8強負波蘭 當錫五犯畢業自責

斯洛文尼亞隊續以3名NBA兵當錫、迪加積及簡沙掛帥，賽前場均得分居次的當錫此戰手感冰冷，全場投籃15射5中，僅得平今屆最低的14分。首節領先3分的波蘭隊，次節打出一段12：0的攻勢拉開，半場以58：39遙遙領先。

陷入出局邊緣的斯洛文尼亞隊下半場如夢初醒，立馬炮製一波16：1的高潮，第3節完結時追至落後1分，並在尾節早段延續氣勢，一度逆轉並拉開5分差距，惟波蘭隊中段再次取回優勢。戰至剩餘3分02秒，當錫取得本仗第五犯，黯然提早離場。斯洛文尼亞隊最後41秒仍落後9分，最後階段雖力追至87：90，惟比柏歷錯失最後一擊，無法扭轉敗局。至於波蘭隊前鋒邦尼卡此役錄得26分、16個籃板及10次助攻，3項數據均為全場最高，成為歐籃賽歷來第3名締造「大三元」的球員。

邦尼卡締大三元 歷來第3人

當錫昨仗身負腰傷力戰34分鐘，賽後透露下半場開賽前仍靠打止痛針紓緩痛楚；但對於球隊無緣蟬聯錦標，他仍扛下責任，承認落敗讓國民失望，「我整個歐籃賽均與傷患搏鬥，但這不是藉口。我今（昨）天表現奇差，讓球隊失望，也讓全個國家失望了，我必須對此承擔」。他又重申，日後若身體狀况許可，定會繼續為國家隊效力。

法國加時挫意大利 4強鬥波蘭

同日另一仗，法國隊與意大利隊法定時間打成77：77平手。效力NBA明尼蘇達木狼的中鋒高拔取得19分及14個籃板「雙雙」，終助法國隊以93：85拿下勝利，連續兩場戰至加時下晉級。

意大利隊教練普錫高不滿球證判決被罰技術犯規，賽後欲與對方握手被拒。他在記者會質疑執法團隊處理爭議判決時，未有使用視像回放輔助判決，「為何不使用它？難道這只是個玩意嗎？」。