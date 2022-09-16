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2022年9月16日星期五
41歲費達拿宣布掛拍 下周利華盃最後探戈
夏蘭特金球滅蜂 哥帥讚如告魯夫 曼城歐聯反勝多蒙特兩連捷 1月誓搶比寧咸
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皇馬碎錫八連勝 安帥信華維迪入球上雙
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【明報專訊】（請看附圖）
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