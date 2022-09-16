祖雲兩連敗寫劣績 艾歷尼：凡事總有第一次

祖雲達斯昨開賽4分鐘憑前鋒米利克頭槌破網打破僵局，完半場前卻有小將米列迪在禁區內絆倒對手被罰12碼，客軍中場祖奧馬里奧操刀得手扳平。賓菲加換邊後再憑新兵翼鋒大衛拿尼斯禁區補射得手，令祖雲達斯主場以1：2飲恨；賓菲加則各項賽事取得17連勝。

祖雲達斯破天荒歐聯分組賽兩連敗後，主帥艾歷尼稱「凡事總有第一次」，並稱毫不擔心前程，「足球有時候很難解釋，我們甚至有可能以1：3或1：4落敗。現在批評已沒意義，可做的是備戰下仗。」隊長邦路斯則向球迷致歉，「我們經常被對手反擊而失分，我不知道原因，這令人擔心。在一場不應失分的賽事敗陣，作為隊長的我應承擔責任」。

PSG破法領放 三叉戟首歐聯同場建功

另外，同組的巴黎聖日耳門（PSG）作客以色列的海法馬卡比，雖被曾來華效力中超球隊貴州恆豐、與港將歐陽耀冲及法圖斯為隊友的蘇里南隊前鋒卓利破網落後，但靠「三叉戟」美斯、基利安麥巴比及尼馬首度於歐聯同場各建一功，以3：1反勝續居首。

拿玻里在A組則憑保列坦奴12碼破網，加上兩名新兵拉斯柏度尼及尼當比利各有進帳，作客以3：0輕取在55分鐘起踢少1人的格拉斯哥流浪。