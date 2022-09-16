夏蘭特金球滅蜂 哥帥讚如告魯夫 曼城歐聯反勝多蒙特兩連捷 1月誓搶比寧咸

曼城昨仗有馬列斯及基亞利殊等掛帥，中場續有奇雲迪布尼等主力任正選。面對有馬高列奧斯及比寧咸等坐鎮的多蒙特，「藍月」半場與對手互交白卷。換邊後戰至56分鐘，客軍有列奧斯於禁區外施射，比寧咸門前頭槌破網打破僵局。

簡斯路助攻膺功臣 哥帥：與別不同

落後的曼城於80分鐘靠後衛史東斯接應迪布尼助攻後，施遠程炮勁射入網追成平手。至84分鐘，祖奧簡斯路在左路傳中，禁區內的夏蘭特在敵衛力逼下，仍得以施展高難度動作，凌空左腳撞射入網，助曼城鎖定2：1勝局，同組的西維爾作客則與哥本哈根互交白卷。

倒戈建功的夏蘭特射入「世界波」後未有慶祝，以示尊重舊東家，賽後亦與比寧咸等昔日戰友敘舊。完場後投訴球證執法並領黃的曼城主帥哥迪奧拿，大讚這名挪威國腳的入球，可與荷蘭隊名宿告魯夫在1975年的金球齊名，「多年前，告魯夫在魯營球場對馬德里體育會時射入金球，今天這個入球非常相似，當他（夏蘭特）建功時，我腦海便想起告魯夫。我的好友伊巴謙莫域也能這樣施展高難度動作，他們也很相似」。哥帥亦不忘稱讚功臣簡斯路，稱「祖奧的助攻也是與別不同，他絕對有能力助隊友取得入球。」

比寧咸建功寫英球員兩紀錄

今夏傳獲利物浦追獵的多蒙特19歲中場祖迪比寧咸，昨仗第18次在歐聯上陣並攻入歷來第4球，兩項數據均創英籍20歲以下球員紀錄。哥帥賽後對這名新星推崇備至，疑暗示有意羅致，「他17歲時我已關注其表現，他成長了不少，防守上也能與根度簡或迪布尼一較高下。他是非同凡響的，並非只有我，所有人都認同」。