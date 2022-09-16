41歲費達拿宣布掛拍 下周利華盃最後探戈

經歷傷患手術 身體達極限難返巔峰

費達拿自1998年投身職業賽以來，先後奪得103項巡迴賽冠軍，為公開賽時代第2多，當中包括20項大滿貫錦標（見表）。他近年反覆受膝傷困擾，自去年溫布頓公開賽8強出局後未再征戰，其名字今年7月起更在世界排名中消失。

費達拿在社交網上載公開信，稱自己經歷連串傷患及手術後，曾致力尋回競技狀態重返球場，但畢竟已41歲，發現身體已到達極限，「因此必須承認，現在是退役的時候」。他強調這是非常艱苦的決定，對網球生涯感到不捨，並感謝其團隊、妻子一直以來對他給予支持。

他又在信中提到，下周的利華盃將是其職業賽最後探戈。他屆時將伙拍昔日勁敵拿度、佐高域、梅利、特薛斯柏斯和卡斯柏魯迪，代表歐洲隊抗衡世界隊。

黃澤林領港隊戰台維斯盃 黃俊鏗復出助拳

另外，香港網球代表隊明出戰台維斯盃世界二組賽事，一連兩日作客中華台北隊，爭取來年世界一組附加賽資格。球隊今次派出黃澤林、黃俊鏗、王康傑及17歲小將陳珏汛參賽，黃澤林上周在美網青年組單打4強止步後，日前抵台備戰，他受訪時表示：「對手實力不俗，己隊想縮窄差距，會盡100%努力作賽。我在美網成績不錯，盼能帶動大家一起進步。」台維斯盃採5場3勝制，包括4場單打及1場雙打，港隊隊長余曉東未透露雙打人選，但期望團隊成績有突破。

至於2019年掛拍的黃俊鏗，亦決定復出再為港出賽，他表示：「我近3、4年都沒打國際比賽，但我仍打本地賽維持狀態。」他續指未有長遠計劃，不排除全面復出，「若我的水平還能跟國外球手競爭，不排除續為港打比賽」。