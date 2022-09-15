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2022年9月15日星期四
作客拜仁吞首敗 羅拔仔倒戈無功而還 沙維斥巴塞屢誤戎機
沙拿破入球荒領紅軍響勝鼓 熱刺敗走孫興慜8仗「食白果」
布魯日派4蛋贏波兩連勝 17歲「新尼馬」首戰歐聯建功
曼聯歐霸爭開齋 C朗勢掛帥攻堅 馬迪爾拉舒福特無緣征舒列夫
車路士班主誤稱兩將球會青訓 倡效法美職辦南北明星賽捱批
港足U20亞盃外出師不利
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體壇快訊：旅台澳門球員容毅燊患癌
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【明報專訊】（請看附圖）
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