車路士班主誤稱兩將球會青訓 倡效法美職辦南北明星賽捱批

保亞利近日在紐約出席一個論壇，分享體育管理經驗時，大讚車路士青訓系統：「看看我們的青訓球員，有沙拿和迪布尼，近期一點則有譚美阿巴謙、列斯占士等，現在仍有約10名球員正外借，或我們有優先回購權。」現效力利物浦的沙拿，在祖家埃及先出道，轉投車路士前則效力瑞士球會巴素利；至於迪布尼母會則為比利時的亨克。

同時持有NBA洛杉磯湖人及MLB洛杉磯道奇的保亞利，又拋出南北明星賽方案。高普笑言不可思議，「他忘記了美國運動通常有4個月休季，大家才樂意這段時間做些事。想像一下曼市雙雄與利物浦、愛華頓、紐卡素等合組一支宣稱代表北部的球隊，然後倫敦的球隊……他真這樣說嗎？」

愛華頓簽瑞士籍門將

另外，愛華頓因比克福特及朗拿根受傷，以短約形式簽入自由身瑞士籍門將查古普域，後者今夏約滿李斯特城，將作為比高域的後備。捲入強姦案的曼城後衛班捷文文迪，昨經審訊後獲撤銷其中1項強姦控罪，但仍面臨另外9項指控。