曼聯歐霸爭開齋 C朗勢掛帥攻堅 馬迪爾拉舒福特無緣征舒列夫

阿巴謙料復出領銜羅馬

曼聯上周出師不利主場以0：1負皇家蘇斯達，主帥坦夏格該仗派出C朗、哈利馬古尼及卡斯米路等本季聯賽鮮有正選的球員擔正，今仗料維持有關部署。而在紅魔公布的作客大軍名單中，兩名射手安東尼馬迪爾、拉舒福特，以及雲比沙卡、雲迪碧克均因傷缺陣，後備門將杜巴夫卡亦確定不會隨軍。此戰對手舒列夫上仗則3球大勝奧摩尼亞，該隊去年歐聯分組賽爆冷作客擊敗皇家馬德里，實力不容忽視。

C組方面，羅馬主場鬥芬蘭的赫爾辛基。「首都狼」首戰以1：2不敵盧多格德斯，不過周二在意甲憑保羅戴巴拿傳射居功，以2：1擊敗安玻里中止連敗；英籍射手譚美阿巴謙該戰傷癒復出即建功，今仗亦料擔任正選單箭頭。

阿仙奴燕豪芬10‧20補賽

至於A組的阿仙奴，原定明晨對燕豪芬的賽事亦因英女王伊莉莎伯二世駕崩，未能安排足夠警力而延期。歐洲足協昨宣布，補賽將安排於下月20日舉行；而該補賽亦導致兵工廠原定該月19日對曼城的英超須改期，惟何時舉行補賽尚未確定。

歐協聯方面，韋斯咸將作客丹麥超的錫爾克堡，誓在B組爭取兩連勝。