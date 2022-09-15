布魯日派4蛋贏波兩連勝 17歲「新尼馬」首戰歐聯建功

利華挫馬體會 27歲中場大器晚成

布魯日昨仗憑前鋒費倫祖格拿12碼建功領先，卡馬蘇華及安達斯奧臣亦有進帳，加上後備入替的17歲小將安東尼奧紐沙完場前埋齋，領軍以4：0大捷。波圖則吞下近4年來歐聯最大敗仗，職球員賽後離開球場時，座駕更疑遭球迷投擲石頭。司職左翼的17歲新星紐沙，曾獲前東家史達比克隊友稱讚為「新尼馬」，並成歷來第2年輕球員在歐聯建功，僅次巴塞隆拿新星安素法迪。擁有挪威及尼日利亞血統的他去年在訪問中稱：「尼馬是我的偶像，他盤扭時能製造亂局，就像我一樣，他是世上最佳之一。」

利華古遜同日在主場憑安特列治及穆沙戴亞比各建一功，以2：0挫馬德里體育會開齋。曾征戰德丙的27歲中場安特列治在去年加盟，今季職業生涯首戰歐聯便建功。

馬體會將於下周一在西甲迎戰皇家馬德里，主帥施蒙尼慨嘆麾下欠缺比賽視野，「我們表現並不差，前線球員配搭亦很好，但有時當你進攻時，防守便會失衡」。