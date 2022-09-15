沙拿破入球荒領紅軍響勝鼓 熱刺敗走孫興慜8仗「食白果」

沙拿歐聯15球 破謝拉特主場成就

穆罕默德沙拿於17分鐘，接應此役擔正的鋒將迪亞高祖達傳球射入，歐聯和英超近5仗首度「士哥」，亦是這埃及隊前鋒跨季近7場歐聯首個「士哥」，而累積入15球是超越謝拉特，成為「紅軍」史上歐聯主場「入球王」。27分鐘，穆罕默德古度斯為阿積士扳平。66分鐘，紅軍領隊高普換入新兵達雲紐尼斯及羅拔圖法明奴增強攻力，惟至89分鐘才憑祖爾麥迪比頂成2：1完場，但紐尼斯則連續兩場歐聯和兩場英超無入球。

熱刺作客士砵亭一役，主帥干地先收起古路施夫斯基，改由新兵李察利臣掛帥，與哈利卡尼及孫興慜攻堅，而後者比賽72分鐘內並無射門，終由古路施夫斯基入替。90分鐘，後備上陣的士砵亭攻擊手包連奴破門，而這名攻擊手更在補時兩分鐘助攻中場艾法高美斯埋齋，使熱刺取得開季8仗首負。

同組馬賽雖有腳得甚順的新兵前鋒阿歷斯山齊士及中場皮耶壓陣，卻在主場以0：1不敵法蘭克福，賽後兩連敗包尾，「法福」則與次席熱刺同得3分，齊少一哥士砵亭3分。