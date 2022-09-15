作客拜仁吞首敗 羅拔仔倒戈無功而還 沙維斥巴塞屢誤戎機

巴塞隆拿賽前挾着歐聯和西甲7戰5勝2和佳績出征拜仁慕尼黑，並視昨仗為復仇之戰，理由過去7次歐聯碰拜仁，錄得1勝6負和失24球的劣績，其中恥辱大敗是2020年主場慘負2：8。巴塞此役以羅拔利雲度夫斯基掛帥，伙拍翼鋒奧士文尼迪比利及拉芬夏比洛尼攻堅，並在上半場反客為主佔上風，若非中場柏迪射門被拜仁門將紐亞撲出，「羅拔仔」的「窩利」射門越楣而出，巴塞早已領前。下半場接戰，拜仁的盧卡斯靴南迪斯及利萊辛尼先後在50和54分鐘，獲甘美治及穆斯亞拿助攻頭頂腳踢建功，而隨着柏迪其後施射中柱破蛋乏力，巴塞終吞兩蛋而回。

羅拔仔無進帳 紐亞稱欠運

文尼零射門 拿高斯文：需加強信心

沙維說：「我從不喜歡輸波。巴塞不值得有這賽果。我們製造了6至7次入球機會，但全都浪費了，拜仁卻把握那兩次埋門。」他續坦言感到憤怒，因為「我們去年曾不敵當時實力較強的拜仁，但己隊今次表現較佳。我常向麾下強調，歐聯比賽勝負關鍵在於一些細節，做得不好便會付出代價」。

羅拔仔在歐聯和西甲連續6場「士哥」斷纜後，昔日拜仁隊友門將紐亞說：「我認為他為了這次回歸比賽而心情激動，因他曾在這裏取得成功。幸運之神在此仗關鍵時刻未有眷顧他，拜仁因此受惠。」拿高斯文賽後曾與羅拔仔擁抱，並說：「他的表現很好，在拜仁角度來說，這危險人物無法建功是好事。他已不是拜仁球員，但過去一周內，我曾被傳媒就有關於他被提問65次。你們現在應去問沙維了。」今季取代羅拔仔攻堅的沙迪奧文尼昨仗並無攻門，拿高斯文說：「新兵適應新環境是人之常情。我曾要求他或者不必太着意去找隊友傳球，同時要增強信心。」另外，巴塞中場加維今落實續約4年，並設10億歐元（約78億港元）違約金條款。

國際米蘭開齋 迪斯高獻傳射

同組國際米蘭首響勝鼓，藉迪斯高先在20分鐘建功，後於70分鐘助攻杜費斯，作客以2：0挫61分鐘少踢一人的柏辛域陀尼亞，賽後與次席巴塞同得3分，落後榜首拜仁3分。