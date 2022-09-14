英超周末局部復賽 3仗因英女王悼念活動鐵路工潮改期

英女王伊利沙伯二世上周四駕崩後，過去一周英國體壇賽事幾乎悉數暫停，英冠、英甲、英乙及女足聯賽至本周才陸續重開。不過英超方面，由於英女王國葬儀式預定下周一在西敏寺舉行，需要動用大量警力，警方無法為部分英超比賽提供足夠保安。英超賽會昨發聲明宣布，經過與球會、警方、轉播單位、安全顧問及當地有關部門協商，別無選擇將下周日兩場大戰、車路士對利物浦及曼聯對列斯聯延期舉行，連同白禮頓對水晶宮早前因鐵路工人罷工已延期，今輪10場英超只能如期上演7場賽事，補賽容後公布，「在全國哀悼期間舉行的比賽，球隊及球迷將在球場上向英女王致敬」。

英警稱國葬致人手不足

曼聯、利物浦及車路士在連續兩輪英超延期，3支英超列強於本周歐洲賽及緊接為國際賽周後，下場聯賽將要去到下月1及2日，當中曼聯將迎同市打吡作客大戰曼城。

高普信紅軍球迷尊重默哀

此外，過去利物浦賽事多次有「紅軍」球迷噓英國國歌的「前科」，不過領隊高普認為，球迷不需要他提出任何表達尊重的建議，「就像上季對曼聯時，基斯坦奴朗拿度（C朗）一家發生不幸事故（女友龍鳳胎男嬰夭折），當時利物浦球迷的行為（拍掌鼓勵）符合我預期。英女王和藹可親，我非常尊重大家的悲傷，所以我會用默哀表達尊重」。利物浦發聲明稱，今晨歐聯主場對阿積士賽前將有默哀儀式，晏菲路球場會下半旗及球員臂纏黑紗哀悼。紅軍隊長佐敦軒達臣亦代表全隊簽署弔唁冊，向英女王送上最後致意。

另外，29歲前利物浦門將卡利奧斯落實以自由身加盟紐卡素，簽4個月短約至明年1月，設有延長條款至完季。他將作為二號門將，填補卡爾達路受傷長唞的空缺。