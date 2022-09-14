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2022年9月14日星期三
夏蘭特首倒戈 雄心壯志強勢衝蜂 起牀聽歐聯主題曲振奮 稱與哥迪奧拿惺惺相惜
樸達首領車路士 屬意主攻開薩戒
全勝皇馬鬥萊比錫 安帥預告遣阿辛斯奧
祖雲迎賓求返勝軌 艾歷尼勢轉陣求變
薩維利夫添新傷 無緣復出戰台維斯盃
居里揭勇士今夏欲邀杜蘭特回巢
電視精選
英超周末局部復賽 3仗因英女王悼念活動鐵路工潮改期
南青難阻漢尼拔「超級雙雙」 三加時負飛馬
港足U20亞盃外首仗撼越南 張健峰領軍囑做好防守紀律
體壇快訊：羅嘉杰泰國青年賽U13奪冠
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【明報專訊】（請看附圖）
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