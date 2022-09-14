全勝皇馬鬥萊比錫 安帥預告遣阿辛斯奧

上仗不滿坐冷板泄憤惹議

皇家馬德里昨公布去季逆市純利1300萬歐元（約1.03億港元）冲喜後，明晨將面對換帥後復勇的德甲球會RB萊比錫，力爭開季各項賽事八連勝。惟上輪西甲主場大勝馬略卡一戰，在場邊熱身良久後未獲派落場的阿辛斯奧，於後備席把「龜背」擲在地上，並踢走水樽發泄。安察洛堤回應事件時表示：「我同意他的不滿，我會把此事記住。球員的上陣機會都是公平的，從不存在偏好。今仗阿辛斯奧將獲上陣機會，我看到他在操練時的好表現，這是他值得的。」至於被問及會否在明年再斟巴黎聖日耳門（PSG）球星基利安麥巴比時，他笑言：「又是這問題？我只會說現時己隊已有很多好球員。」

是役皇馬續有主力射手賓施馬及後衛艾達米列達奧續因傷缺陣，客軍則有中場丹尼爾奧莫及後衛高路斯達文同告因傷避戰。

杜馬斯明年1月回巢華歷簡奴

另外，華歷簡奴昨宣布由愛斯賓奴預簽西班牙國腳魯爾杜馬斯，將於明年1月正式加盟。這名27歲前鋒今夏曾傳獲曼聯垂青，過去3季為愛斯賓奴合共上陣89場入45球。