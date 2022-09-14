全勝皇馬鬥萊比錫 安帥預告遣阿辛斯奧

【明報專訊】歐洲五大聯賽新季唯一全勝之師的皇家馬德里，明晨將於歐聯F組次輪迎戰RB萊比錫，賽前主帥安察洛堤回應上仗西甲聯賽不滿未獲派上陣的中場馬高阿辛斯奧時，表明「他這仗將有上陣機會」。
上仗不滿坐冷板泄憤惹議
皇家馬德里昨公布去季逆市純利1300萬歐元（約1.03億港元）冲喜後，明晨將面對換帥後復勇的德甲球會RB萊比錫，力爭開季各項賽事八連勝。惟上輪西甲主場大勝馬略卡一戰，在場邊熱身良久後未獲派落場的阿辛斯奧，於後備席把「龜背」擲在地上，並踢走水樽發泄。安察洛堤回應事件時表示：「我同意他的不滿，我會把此事記住。球員的上陣機會都是公平的，從不存在偏好。今仗阿辛斯奧將獲上陣機會，我看到他在操練時的好表現，這是他值得的。」至於被問及會否在明年再斟巴黎聖日耳門（PSG）球星基利安麥巴比時，他笑言：「又是這問題？我只會說現時己隊已有很多好球員。」
是役皇馬續有主力射手賓施馬及後衛艾達米列達奧續因傷缺陣，客軍則有中場丹尼爾奧莫及後衛高路斯達文同告因傷避戰。
杜馬斯明年1月回巢華歷簡奴
另外，華歷簡奴昨宣布由愛斯賓奴預簽西班牙國腳魯爾杜馬斯，將於明年1月正式加盟。這名27歲前鋒今夏曾傳獲曼聯垂青，過去3季為愛斯賓奴合共上陣89場入45球。