樸達首領車路士 屬意主攻開薩戒

今夏易主後的車路士諸事不順，在英超6戰得10分排第6外，上周中歐聯首戰更落筆打三更，作客以0：1敗走薩格勒布戴拿模，結果前帥杜曹被新班主保亞利革職，由白禮頓挖角主帥樸達來投接掌。隨着英女王伊利沙伯二世上周四駕崩，英超上周賽事延期，令車路士上周六無緣作客富咸，並因英國政府近期忙於籌備英女王國葬，導致警力不足，使下周日主場大戰利物浦亦需押後，令「藍戰士」既可蓄銳，也可無後顧之憂下迎擊薩爾斯堡。

主張麾下坦率表達意見

樸達說：「我們喜歡以進攻而帶點平衡的方式比賽，球員須自由地坦率表達意見和表現自己。這是關於勝利，以及創建一支具競爭力和團結的球隊。」47歲的他又強調了解麾下是非常重要的事情，這將建基於雙方透過每天交流、建立尊重、信任和誠實上。

米蘭鬥戴拿模爭首勝

車路士此役勢再由新兵前鋒奧巴美揚掛帥，伙拍翼鋒史達寧攻堅，唯一傷兵是昨傳拒續新約的尼高路簡迪，相比於多達10名「十字軍」的薩爾斯堡，確是已佔上風。同組首戰作客與薩軍各一言和的AC米蘭，將返回主場鬥薩格勒布戴拿模。