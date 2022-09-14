夏蘭特首倒戈 雄心壯志強勢衝蜂 起牀聽歐聯主題曲振奮 稱與哥迪奧拿惺惺相惜

曼城vs.多蒙特 now643台 明晨03：00直播

艾寧夏蘭特過去3季為多蒙特上陣89場入86球後，今夏以5100萬鎊（約4.9億港元）的「廉價」轉投曼城。他雖在兩個月前才22歲，卻在新東家有老練演出，在歐聯、英超和社區盾共上陣8次獨取12球，其中9球是過去4仗取得，被哥迪奧拿稱讚擁有「特別素質」和「不可思議的埋門觸角」，甚至打趣說：「每次賽後記招大讚夏蘭特已成例行公事，但我就是喜歡這樣做。」中場奇雲迪布尼則認為夏蘭特適應力特強，並強調「若他入球不斷，對球隊有百利而無一害」。

過去4仗轟9球

夏蘭特曾為薩爾斯堡兩奪奧地利超聯和1次奧地利盃冠軍，及後多蒙特只曾在德國盃摘冠1次，成為曼城一員後已變得野心勃勃，他說：「我愛歐聯，而且必須表明，它是我的偉大夢想。每天起牀，我都會聽它的主題曲。它是我最熱愛的賽事。」他是吾道不孤，同道中人正是哥帥。夏蘭特說：「我倆都喜愛足球。哥迪奧拿是球員出身，現在是教練，他對足球的熱忱程度是瘋狂的。他總在思考如何改進曼城。我喜歡他這樣。」

可是哥帥否認夏蘭特能以一己之力揚威歐聯，這名上次奪歐聯已在11年前的名帥說：「只靠他是不行的。整隊曼城必須有良好表現，否則難以在歐聯和英超打勝仗。」

多蒙特體育總監基爾也明白「一人足球」存在危機，甚至說：「我們過往像是只有一個夏蘭特，他成為球隊更衣室和球會的負擔。將他賣走是理想的做法。事實是己隊今季德甲6輪比賽後，入球球員便有7個。」

曉姆斯勢復出 艾簡治同倒戈

多蒙特此役勢有曉姆斯缺陣日前德甲後復出鎮守中路，但在上周歐聯首戰主場挫哥本哈根傷出的攻擊手杜根夏薩特料續避戰，令老將馬高列奧斯更任重道遠。曼城則有守將拿樸迪、基爾獲加及史東斯受傷，今夏亦由多蒙特來投的文路爾艾簡治勢再被委以重任，與魯賓戴亞斯握守中路。曼城上周作客大勝西維爾，暫以較佳得球壓「蜂兵」居首。