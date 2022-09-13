體壇快訊：紐男女隊七欖世盃無緣衛冕

意男排贏波四奪世界賽冠軍

男子排球世界賽昨於波蘭上演決賽，作客的意大利隊首局以22：25不敵主場出擊的波蘭隊，惟其後3局變陣重整旗鼓，憑基安連尼及新星米基列圖在網前多次扣殺得分，總局數以3：1反勝對手摘下隊史第4冠，亦是自1998年後再度奪魁。巴西隊同日則在季軍戰，以局數3：1挫斯洛文尼亞隊謝幕。

布拉迪復出領海盜挫牛仔

美式足球聯盟（NFL）完成常規賽首輪，年初曾短暫宣布退役的45歲傳奇四分衛布拉迪，昨傳球推進212碼，並貢獻1次達陣，只被擒殺兩次，助坦帕灣海盜作客19：3大勝達拉斯牛仔。其舊東家新英倫愛國者，則作客7：20不敵邁阿密海豚。

阿根廷男籃挫巴西稱霸美洲盃

籃球美洲盃昨上演決賽，阿根廷隊有球星迪克獨取全隊最高的20分及7籃板，並在最後16秒起手奠勝，領軍以75：73險勝東道主巴西隊，隊史第三度掄元，美國隊則在季軍戰以84：80挫加拿大隊。另外，意大利隊昨在男籃歐洲錦標賽16強以94：86挫塞爾維亞隊，晉級8強後鬥法國隊；希臘隊則以94：88擊敗捷克隊，與德國隊爭奪4強席位。