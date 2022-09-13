稱霸美網登世一 艾卡拉斯續衝貫 挫魯迪封王膺最年輕「一哥」 師兄拿度信錦標陸續有來

艾卡拉斯與魯迪昨仗的勝方，將取代俄羅斯的丹尼麥維迪夫成為男單一哥，最終決賽新丁艾卡拉斯在關鍵的第3盤末發揮更穩定，在最後一個發球局變陣改用發球上網戰術，救回兩個破發分，並在決勝局細分贏7：1，第4盤再贏6：3，以盤數3：1勝出，成為自1973年設立網球排名制度以來，第28位男單世界第一球手，亦是最年輕一位。

19歲封王破曉域成就 得償所願拒自滿

19歲零4個月的他艾卡拉斯，較澳洲名宿曉域2001年贏美網時年輕1年零5個月。他在賽後哭道：「這是我打網球開始夢寐以求的事，為此努力多時。我很享受手握獎盃的這一刻，但亦渴望得到更多，希望一直努力，每周持續在世界第一之位。」

獲看好接棒三巨頭 恩師揚言奪30大滿貫

隨費達拿、拿度及佐高域等受傷患困擾，不再壟斷男單比賽，特薛斯柏斯等中生代球手發展不如預期，傳媒普遍看好艾卡拉斯、意大利的史拿等新星可直接從三巨頭接棒，不少外媒頭版更以「新王」形容艾卡拉斯。拿度在網上發文祝賀稱：「大滿貫與世界第一是你生涯的首個高潮，亦陸續有來。」

另一名西班牙前一哥、艾卡拉斯的教練費里路，數月前指徒弟「只達到潛能的六成」，日前補充道：「我期望他贏到30次大滿貫，機會不小，關鍵是保持謙卑。」男子大滿貫錦標紀錄現時由22次奪標的拿度保有。

艾卡拉斯破紀錄 累積比賽近24小時

艾卡拉斯之前3仗均苦戰5盤險勝，今屆賽事累積比賽23小時39分鐘，超越2018溫布頓錦標賽亞軍奇雲安達臣的紀錄，他承認「是有一點疲態」，但仍可專注擊球跑動。落敗的魯迪則會升上世界第2，賽後感嘆無法抗衡艾卡拉斯的攻勢，但對自己在今屆賽事有突破，展示在硬地場的潛力感到高興。