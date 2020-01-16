祖雲絕殺遭VAR推翻惹爭議 艾歷尼斥誤判放眼歐聯

邦路斯越位 米利克「食詐糊」

沙蘭力坦拿昨開賽18分鐘憑簡達華及比亞迪克各建一功，上半場領先2：0。換邊後「斑馬兵」先有基爾臣比爾馬在51分鐘「破蛋」，戰至補時3分鐘再有邦路斯建功扳平。後備入替的米利克其後接應角球攻勢頭槌破網，脫去球衣慶祝兩黃一紅被逐，但球證翻看VAR後裁定因邦路斯越位入球無效，兩軍終以2：2言和。祖雲賽後6戰10分位列第8，作客不敗的沙蘭力坦拿則得7分排第10，拉素同日則在主場以2：0輕取維羅納。

兩將衝突被逐 艾歷尼領紅

球證昨仗翻看VAR期間兩軍衝突，祖雲達斯的古達度及沙蘭力坦拿後衛法斯奧均被逐。據網上片段顯示，客軍中場簡達華在米利克建功前疑「包越位」，質疑VAR誤判。同樣被逐的艾歷尼賽後說：「我們今季不止一次因VAR失分，但球員今場只有20分鐘的出色發揮。我只想看見球員落後時如何反攻，但表現不符預期。現在我們要做的，就是備戰下仗對賓菲加。」