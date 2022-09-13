傑志新季響頭炮 銀牌大勝闖8強 明加索夫起孖 5蛋贈港會

查理史葛建功悼英女王 朱志光確認續增兵

傑志上月赴日戰畢亞冠盃16強後，昨在旺角大球場迎銀牌首圈對港會，有1505人入場。「藍鳥」主力外援「黑山伊巴」丹恩奴域及明加索夫先列後備，新加盟左閘佐敦布朗首正選上陣。上半場互無紀錄後，傑志下半場隨即「撳掣」，在兩分鐘內連入兩球，先是中場查理史葛在51分鐘施冷箭，港會門將費查接球甩手溜入網窩，入球後這名英籍曼聯青訓雙手指天，賽後稱是為悼念英女王伊利沙伯二世上周四離世。1分鐘後，另一中場米基爾接應角球頭槌再下一城。藍鳥及後換入明加索夫及丹恩奴域，前者首在本地賽事上陣即大發神威，於3分鐘內梅開二度，在79及81分鐘射入精彩熨射及撞射得手，加上羅拔圖完場前頭槌埋齋，大勝5：0，晉身下月22日銀牌8強，將鬥冠忠南區。

傑志主教練朱志光承認，受是日天氣炎熱影響，球隊在下半場才入局。對於兩大外援先列後備，以及西班牙籍中場巴爾拿未入名單，他解釋球隊有眾多外援，需在個別賽事輪換，「每個球員都有機會做後備」。兩名左路港將安永佳及陳晉一外流後，會長伍健曾透露將會簽入新左路外援，朱志光昨確認球隊將會簽「一至兩個」新兵，包括進攻球員。至於在亞冠涉及的球隊紀律問題，朱sir只稱交由老闆處理，「目前操練仍如常」。