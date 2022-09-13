紅軍迎阿積士爭首勝 羅拔臣傷膝恐避戰添憂

熱刺征士砵亭 孫興慜無懼7仗未開齋

利物浦開咧前後傷兵不斷，中場一度成為重災區，在英超6戰只得9分外，上場歐聯首戰更作客以1：4慘負拿玻里，昨再有蘇格蘭國腳安德魯羅拔臣，疑因膝傷致無緣碰阿積士，使隊內「十字軍」增至9人，料其左後防位置會由森美卡斯頂上。28歲的羅拔臣今季各項賽事上陣8次無入球，但在3仗交出3次助攻。令領隊高普額手稱慶的是，曾長唞的中場堤亞高艾簡達拿及前鋒迪亞高祖達已復出，或可擔正。

同日D組熱刺作客士砵亭會有中堅艾歷迪亞倒戈，而30歲的韓國隊前鋒孫興慜則7次披甲未開齋，這名去季英超神射手坦言自己運滯外，也歸咎臨門一腳處理得差，卻又說：「入球機會是有的，否則我便應感到憂慮。令我安心的是，球隊職球員和球迷都一直支持我，相信只要打破入球荒，便可重拾信心，入球亦會隨之而來。」

警力不足 阿仙奴歐霸迎燕豪芬延期

另外，歐洲足協宣布，周五凌晨阿仙奴迎戰燕豪芬的歐霸分組賽延期，理由是倫敦警方需支援籌備英女王國葬，缺乏人手維持比賽秩序。