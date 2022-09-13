羅拔仔倒戈誓取拜仁 昔日拍檔變敵人 梅拿淡化威力期待鬥巴塞

「死亡C組」上周中開戰，拜仁慕尼黑及巴塞隆拿分挫國際米蘭和柏辛域陀尼亞，巴塞暫以較佳得失球差居首，在西甲則以4勝1和得13分排次席，暫少五連捷的榜首球隊皇家馬德里兩分。值得一提的是，巴塞新兵羅拔利雲度夫斯基這5仗獨取6球，連同上場歐聯以4：1大勝柏軍「戴帽」，已共斬獲9球，加上過去8季效力拜仁上陣375次入344球，平均入0.92球，實成舊東家心腹大患，而拜仁在德甲的表現也欠說服力，首3輪全勝後，近3場均和波，已跌落第3位。

哥列斯卡忌憚 讚羅拔仔世界級

拜仁體育總監沙歷咸美斯賽前坦言，「羅拔仔」的季初表現已為球隊發出警號，並說：「巴塞擁有頂級球員，踢出優質的比賽。他們的箭頭利雲度夫斯基從不錯過入球機會。」拜仁中場哥列斯卡則說：「我們早在以前的練習中吃過利雲度夫斯基不少苦頭。毫無疑問，他是名世界級前鋒。」可是昔日為羅拔仔鋪橋搭路的湯馬士梅拿卻說：「拜仁期待這場比賽，這不止是由於利雲度夫斯基，而是因為對手是巴塞。與他們對陣總是很棒的。」

巴塞誓報敗仇 新兵比利連料擔正

事實是巴塞自2013年4月至今，7次歐聯碰拜仁取得1勝6負和失24球，其中恥辱大敗是2020年4月慘負2：8，是以明晨之戰或被他們視為復仇之戰。巴塞此役只有右閘沙治羅拔圖因腿筋受傷未必披甲，右後防料續由比利連擔任。他去季被阿仙奴外借至貝迪斯，今夏決定離開「兵工廠」回巢巴塞，並在日前西甲大勝卡迪斯中「地標」踢足全場。

國際米蘭作客爭勝 盧卡古上陣成疑

同組國際米蘭開咧後諸事不順，在歐聯和意甲錄得3勝3負，已因傷避戰過去3仗的箭頭盧卡古，明晨作客柏辛域陀尼亞時上陣成疑。