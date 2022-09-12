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2022年9月12日星期一
銀牌重開流浪奏捷 挫大埔闖8強 林衍廷違紀無限期停賽
安永佳中甲地標獻助攻 茹子楠中超首正選領軍大勝
施維雅達摘貫返高峰 下苦功調整揮拍 挫查比雅首奪美網
黃澤林轉戰成人組 誓返大滿貫舞台
韋少意大利站封王 最快下仗衛冕世界冠軍
巴塞挫卡迪斯 球迷心臟病發齊施援
真路比利榮登籃球名人堂 同鄉美斯致敬
體壇快訊：林嘉偉ITTF賽摘銀
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【明報專訊】（請看附圖）
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