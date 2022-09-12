銀牌重開流浪奏捷 挫大埔闖8強 林衍廷違紀無限期停賽

港會vs.傑志 旺角大球場 下午15：00開賽 票價：$80/30

高級組銀牌上兩季因疫情分別取消及停辦，昨午於旺角大球場展開揭幕戰，有1202人入場，流浪昨有隊長林嘉緯及港腳余在言因傷缺陣。林衍廷則近日被網上片段揭發踢石地聯賽，以及犯規領紅被逐時將球衣丟向球證，結果他在賽前被球會紀律處分，昨未列名單但有入場到觀眾席觀賽。

上半場互無紀錄，流浪於67分鐘由後備入替的法蘭度打破僵局，射破昨首為大埔把關的謝家榮十指關，祖連奴於84分鐘再下一城，以2：1挫完場前由中堅加比爾「破蛋」的大埔，晉身下月23日8強將鬥香港U23。

林衍廷違規參賽禁隨一隊操練

流浪賽前發聲明處分

流浪賽前在專頁兩度發聲明，稱近日收到報告及投訴，證實林衍廷曾參與未經球會批准的足球賽事，違反隊紀，懲罰對方暫停參與球隊所有活動。這名22歲閘衛非首次違紀，去年10月代表港足U23赴日出戰U23亞洲盃外圍賽時，因在酒店醉酒鬧事及違反防疫，與謝家榮等至少13名球員被罰停召港足一年。

李輝立不排除解約

傑志新季亮相 首圈鬥港會

流浪教練賴嘉輝說，林衍廷已認錯，球會不希望抹殺球員機會，但有責教導，暫時罰對方無限期停賽，不能隨一隊操練，只能獨自訓練或隨青年軍跟操，直至球會滿意其各方面行為，才會給他再次上陣，「他若再一意孤行不能改善脾氣，不排除繼續不起用他。其實上次他代表港隊違紀時已給予機會，但今次直接影響到球會聲譽，我們需正視處理」。流浪總監李輝立向本報稱，林衍廷有足球天分，但此事若持續有公眾負面反應，有可能會終止其合約。

另外，傑志今午3時在旺角場出戰今季首場本地比賽，在另一場銀牌首圈對港會。