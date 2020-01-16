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2022年9月11日星期日
艾卡拉斯撼魯迪爭世一 準決賽挫堤亞科 劍指首座大滿貫
程小雅挑戰更長距離 放眼明年世界賽
港隊七欖世盃碗賽4強止步 今轉戰名次賽鬥湯加
高拔締雙雙 法國險勝土耳其闖歐籃賽8強
法拉利主場迎75周年新拉花 陸奇尼排頭位領銜爭冠
佐佐木周連中三元 南區菁英盃大勝響頭炮
體壇快訊：森巴點兵缺「加比爾」
SUN周日體育直播賽事
英女王足壇印記成佳話 曾邀阿仙奴訪宮 法比：她自稱是廠迷
皇馬攻略爭七連勝 安帥證夏薩特擔正
遭史特加逼和 拜仁3輪不勝
拿玻里險勝延續勝軌
SUN周日體育直播賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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