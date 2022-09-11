艾卡拉斯撼魯迪爭世一 準決賽挫堤亞科 劍指首座大滿貫

艾卡拉斯自16強起，面對前冠軍施歷及意大利新星史拿均要打足5盤，昨面對主場出擊的「黑馬」堤亞科亦不例外，3仗作戰超過13小時。過去的大滿貫冠軍中，只有1992年美網的艾堡及1997年法網的古爾頓，晉級過程曾有3場需動用決勝盤，但19歲的艾卡拉斯賽後稱不擔心體能會影響決賽發揮，反而背負爭取世界第一的重擔，令他感到壓力，「在一場大滿貫決賽，我需盡力控制緊張神經。就如每次賽前我都說，享受每場比賽，看看最後結果如何」。

魯迪則以盤數3：1擊退卡查諾夫，繼法國公開賽再次殺入大滿貫決賽，他直言在巴黎紅土場不敵拿度的經驗，是他較決賽新丁艾卡拉斯的優勢：「獎盃作布景，在各界名人面前打球，都是全新的經驗，希望這幫助到我準備。」

攻守戰成看點 外界看好新拿度

外國傳媒及博彩網普遍看好艾卡拉斯捧盃兼榮登「世一」，認為其正手抽擊球速快，較師兄拿度更適合美網等硬地賽事，移動腳步等也無可挑剔，在3月的邁阿密大師賽決賽，亦直落兩盤贏魯迪。不過，艾卡拉斯近仗不時在領先下被對手逼至決勝局反勝而失盤，顯示他在關鍵分處理仍有不足。反觀以穩行先的魯迪，今屆即使在自己主守的分數上，得分率仍超四成，對卡查諾夫曾有一球爭持55板後得分，可見拉鋸戰對體格較強的艾卡拉斯亦未必有利。

黃澤林青年男單4強止步仍寫歷史

最後一次出戰青年組大滿貫的黃澤林，雖於男雙首圈出局，無緣衛冕，但這名18歲港將，昨男單4強面對比利時籍2號種子兼應屆歐洲青年冠軍拜利（Gilles Bailly），首盤轟出6球Ace及14個致勝分，以6：3先拔頭籌，但其後兩盤失誤增多，連輸兩盤3：6，但仍寫下香港網壇最佳成績，明年將轉戰成人組。

另外，成年組男雙頭號種子、英美拍檔沙斯貝利及拉姆，成為公開賽年代第2個組合衛冕美網男雙。