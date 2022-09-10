施維雅達衝美網首冠 4強扭轉劣勢反勝 決戰查比雅誓寫波蘭歷史

美網女單決賽 now612/670台 明晨04：00直播

施維雅達在4強面對莎芭倫卡時陷入苦戰，首盤三度失發球局下以3：6告負。不過，她在次盤及時調整，頭兩局均打出love game領先，整盤非受壓失誤也只得7次，比莎芭倫卡少一半，終以6：1扳平。

稱快速淋浴致勝關鍵

兩人在決勝盤鬥得激烈，施維雅達前6局兩度遭破發，一度落後2：4，但這名一姐在關鍵第8局憑精彩防守迫使對手失誤，再以love game破發，一舉反超5：4。莎芭倫卡在第10局出現致命的發球雙錯誤，施維雅達乘勢追擊，終以6：4再下一城，激戰2小時11分鐘後反勝過關。

施維雅達透露在首盤落敗後快速淋浴，嘗試讓自己冷靜應戰。她說：「我試着利用那段時間思考需要作出甚麼改變，如何解決問題。」她表示在美網的晉級之旅不斷成長，也樂見付出有回報，「我很高興這場可把握機會，儘管我的狀態不是100%完美，但我仍然能夠愈打愈好，這令我獲得很大的滿足感」，她續指會「保持保念，繼續戰鬥，繼續尋求進步」，並於決賽盡力爭勝。

查比雅成美網決賽首非洲女將

施維雅達在大滿貫的最佳成績是2020年及今年在法網封后，這名21歲波蘭籍好手若要在美網再添一「貫」，勢必問過查比雅；後者在4強只花65分鐘，就以直落兩盤6：1、6：3擊敗法籍17號種子嘉西雅，繼溫網奪亞後再於大滿貫殺入決賽，亦是非洲史上首名打入美網決賽的女將，不論決賽戰果如何，其世界排名將升上第2。這名28歲突尼斯籍好手坦言「在溫網後承受極大壓力，現在終於鬆一口氣」。

兩人曾4度交手，各得2勝，最近一次碰頭是於今年的羅馬網賽，當時施維雅達以直落兩盤勝出。施維雅達相信查比雅是名難纏的對手：「她不論底線抽擊，抑或上網的表現都很出色，我預計這會是場體力化的硬仗，我需要小心應付她。」

黃澤林首闖大滿貫4強

至於香港網壇新星黃澤林再創歷史，他昨於美網青年組男單8強以盤數2：1擊敗瑞士籍3號種子費巴殊，生涯首闖大滿貫單打4強。