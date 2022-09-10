樸達掌車路士簽約5年 傳年薪1.1億英超第4

47歲的樸達履新後稱，能領軍車路士令他自豪和興奮，又感謝白禮頓給予他這次機會。此前傳言他曾獲曼聯垂青的他，在球員時代司職左閘，退役後到瑞典執教當時在第4級別聯賽的奧斯達辛斯，7年內帶領球隊逐級升上瑞典超級聯賽，贏得瑞典盃冠軍，繼而取得歐霸外圍賽資格再一舉殺入32強，成為一時佳話。

白禮頓變天 青年軍教練暫掌帥

樸達其後回英到英冠執教史雲斯一季，然後獲白禮頓賞識首度出戰英超，首兩季排第15及16位，上季取得第9名，今季首6仗4勝1和1負排第4。

由於樸達已連同包括副手比利列特及門將教練賓羅拔斯等5名同僚過檔「藍戰士」，故令白禮頓教練團呈現近乎真空，「海鷗」遂委任38歲的青年軍教練高夫特斯暫時領軍一隊。

奧里亞投森林 22簽創紀錄

另外，諾定咸森林羅致曾效力巴黎聖日耳門和熱刺的29歲自由身右閘奧里亞，亦是該「升班馬」的第22簽，刷新了英國單一轉會窗最高紀錄。