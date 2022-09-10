C朗擔正曼聯再吞敗 阿仙奴響頭炮 馬昆奴斯地標傳射居功

C朗上陣7仗續食白果

C朗自上月中英超作客吞賓福特4蛋後首次掛帥，而首次擔正的則有新兵隊友中場卡斯米路，並有中堅哈利馬古尼復任正選。曼聯於59分鐘失守，當時另一新加盟的中堅利辛度馬天尼斯，在阻截皇家蘇斯達中場大衛施華射門後皮球「省」中手部被判12碼，球證其後審視視像裁判（VAR）後維持原判，由皇蘇前鋒布里斯文迪斯一針見血。「紅魔」領隊坦夏格其後調入翼鋒查頓辛祖亦未能反勝，終在主場覆師。總計C朗今季兩項賽事上陣7次「食白果」和無助攻。

阿仙奴藉馬昆奴斯先在16分鐘打開紀錄，後於62分鐘助攻尼基迪亞頂入，以2：1挫一度在完半場前扳平的蘇黎世，馬昆奴斯也成為41年來，首次為「兵工廠」在歐戰上陣便「士哥」的球員。由摩連奴執教的羅馬在C組則作客以1：2受挫盧多格德斯，繼上場意甲慘負烏甸尼斯後兩連敗；F組拉素則主場以4：2挫飛燕諾。此外，B組費倫巴治藉「地標」的新兵鋒將巴舒亞伊補時建功，主場以2：1力挫基輔戴拿模。韋斯咸在歐洲協會聯賽B組首戰，以3：1反勝布加勒斯特星隊。