醉心賽馬屢奪標 愛駒揚威雅士谷

伊利沙伯二世受父親喬治六世薰陶，自4歲起已習騎，生前仍有周末騎馬的習慣。意籍騎師戴圖理昨向女王致敬的同時，直言：「與英女王交談時，她每句每字都流露對賽馬的熱情和認知，永不令人驚訝。」伊利沙伯二世的競賽顧問John Warren則表示，女王非常關注馬匹的配種和成長：「如果她不是女王，會是非常好的練馬師，她很會洞察馬匹的習性。」本港著名練馬師告東尼，亦曾在1991年赴歐洲策騎英女王愛駒Harmonious參賽。

傳是韋斯咸阿仙奴球迷

伊利沙伯二世亦與大部分皇室成員一樣，喜歡足球，有皇室職員曾透露，她年少時在皇室內的足球比賽中，主要擔任門將。不過，女王一直以保持中立為由，未曾公布自己愛隊。有報道指她早年較支持韋斯咸，特別是1966年世界盃冠軍隊長卜比摩亞正正效力鎚仔幫，但亦有指她是阿仙奴球迷，鍾情前帥雲格領軍球風。

另外，伊利沙伯二世在二戰期間擔任貨車機械師，亦會駕駛救護車，與已故丈夫菲臘親王同是知名愛車一族，戰後曾在英國銀石賽道主持首場世界一級方程式（F1）比賽。