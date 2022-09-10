全國哀悼體壇停擺 英超押後本周賽事 英女王駕鶴仙遊 體壇群星表哀思

英女王離世後由王儲查理斯三世繼位，英國宣布全國哀悼10日，英格蘭聯賽會即時押後香港時間今晨舉行的英冠及英乙共兩場賽事，而英超和蘇超等賽會與英國政府昨商討後，亦宣布原定今晚至下周一舉行的比賽延期，稍後再公布補賽等安排，亦未交代下周其他比賽的進展。有報道指伊利沙伯二世預計下周出殯，倫敦警力緊張，首都圈球會主場的比賽料受影響。英倫三島球會據報若下周需主場出戰歐洲賽，球賽亦將師愛爾蘭等地舉行，或與對手主客場次交換。

美網F1如期舉行 賽前默哀

不過，英國傳媒指唐寧街方面無硬性規定，哀悼期內不可上演體育活動。PGA歐巡賽英國錦標賽只取消昨日次回合比賽，今日會繼續最後兩日賽事；英格蘭對南非的板球測試賽安排相近；當地的賽馬及欖球賽事，亦暫定明日復賽。本周其他國際體育賽事如美國網球公開賽、世界一級方程式（F1）意大利站、七人欖球世界賽等則如期舉行，但會賽前默哀。原定後日才煞科的環英國單車賽則已腰斬。

連尼加卡尼致謝 比利憶往事懷緬

伊利沙伯二世在位70年間，曾於1966年世界盃決賽，在溫布萊球場向主場奪標的英格蘭隊頒發雷米金盃，亦多次以官方身分主禮足總盃決賽等賽事。兩代世界盃金靴獎得主連尼加及哈利卡尼都發文致謝，後者稱：「我為皇室上下在這艱難時刻祈禱，英女王為很多人帶來啟發，為國家服務的日子會被記住。」巴西球王比利則上載合照，提到英女王昔日造訪當地：「我在1968年首次見她，她在坐無虛席的馬拉簡拿球場，感受過巴西人對足球的狂熱。其事蹟對後世影響將長存。」

其他項目的殿堂級運動員如瑞士網球天王費達拿、美國高爾夫球傳奇活士、奧運田徑四金得主法拉，國際奧委會、國際足協等官方組織亦發文弔唁。前英格蘭足球隊代表杜利華冼佳亞，則在網上指控皇室未有致力消除種族歧視，有色人種不應悼念英女王逝世。帖文受輿論抨擊後已被刪除，冼佳亞則被僱用他的電台停職。