黃澤林美網平個人最佳 闖青年組8強續爭貫 堤亞科成人組主場過關

被列為男單9號種子的黃澤林，在16強與5號種子干沙路布爾奴鬥得激烈，他在第7局一次非受壓失誤後先被破發，不過這名18歲港將連追兩局扳平，戰至「搶七」更開出一球Ace奠勝，以7：6（7：5）先拔頭籌。

士氣大振的黃澤林乘勢追擊，他在此役發球表現出色，全場共轟出7球Ace且無發球雙錯誤，加上擊出26球致勝分、比對手多出10分，在次盤末段連贏4局，終以6：2再下一城，激戰1小時47分鐘後以盤數2：0勝出，晉級8強將硬撼瑞士籍的3號種子的費巴殊（Kilian Feldbausch），力爭首闖4強，延續其青年組大滿貫最後探戈。

艾卡拉斯挫史拿寫最佳 破天荒凌晨3時完賽

成人組方面，美籍星將堤亞科繼日前力克拿度後，昨於男單8強面對9號種子的俄籍球手羅比夫，以直落3盤7：6（7：3）、7：6（7：0）、6：4取勝，職業生涯首次殺入大滿貫4強，亦是繼2006年的「發球王」羅迪克後，16年來首名躋身美網男單4強的主場球手。至於其4強對手將是有「新拿度」稱號的西班牙籍新星卡路士艾卡拉斯，這名19歲球手昨面對另一意籍21歲新星史拿，激戰五盤至當地凌晨近3時，寫下美網最晚完賽紀錄，艾卡拉斯終以6：3、6：7（7：9）、6：7（0：7）、7：5、6：3險勝，同為其個人大滿貫歷來最佳成績。

一姐施維雅達首闖4強 費達拿因傷或延復出

女單方面，波蘭籍世界一姐施維雅達以直落兩盤6：3、7：6（7：4）擊敗主場出戰的彭古拉，首次躋身美網4強，將與6號種子的白俄羅斯籍名將莎芭倫卡爭入決賽。

另外，因傷已逾1年未有正式比賽的41歲「瑞士天王」費達拿，原定於本月底的利華盃復出，惟據報膝傷舊患仍未完全康復，或避戰延遲復出計劃。