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2022年9月9日星期五
紅軍慘負拿玻里 高普認責無旁貸 平隊史歐聯最大敗仗 成英超下台領隊第4熱
拜仁挫國米返勝軌 羅拔仔戴帽寫歷史
歐聯處子戰獻兩球 李察利臣開齋喜極而泣
英媒稱樸達答應上車 或趕及明晚出征富咸
緬甸證月底訪港友賽兩仗 港足總：待落實防疫規定後公布
體壇快訊：港隊迎七欖世界盃首擊
電視精選
黃澤林美網平個人最佳 闖青年組8強續爭貫 堤亞科成人組主場過關
喜見港將關注度增 張小倫信愈戰愈強
南華換帥響勝鼓 譚偉洋劍指錦標
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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紅軍慘負拿玻里 高普認責無旁貸 平隊史歐聯最大敗仗 成英超下台領隊第4熱
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