英媒稱樸達答應上車 或趕及明晚出征富咸

傳跟職球員告別 缺席賽前記招

轉會新聞記者羅曼奴報道，車路士就合約及長期合作計劃，跟樸達已達成口頭協議，緊接與白禮頓商討樸達解約賠償細節後，便會隨即公布對方加盟。據報解約金約1600萬鎊（約1.44億港元），將簽約5年。英媒發現樸達昨現身白禮頓訓練基地，疑與職球員道別，亦缺席該隊明晚作客般尼茅夫的賽前記者會。此外，車路士班主保亞利據報將任命一名新體育總監。

車路士前日辭退杜曹後，隨即傳出樸達為大熱人選，最終擊敗曾執教熱刺及巴黎聖日耳門（PSG）的另一候選人普捷天奴，接掌藍戰士。樸達上季帶領白禮頓取得英超第9，今屆開季6仗4勝1和1負暫列第4名，他與杜曹同樣主打3中堅陣式，並將與今夏高價轉投車路士的左閘古古列拿重逢。另外，白禮頓宣布受英國地鐵工人罷工行動影響，評估交通及安全問題後，落實下周六主場對水晶宮將延期舉行。

白禮頓下周六英超延期

馬高路斯接掌萊比錫

杜曹被辭退後，一眾車路士球員包括高價來投的韋斯利科芬拿及史達寧，以至隊長艾斯派古達和佐真奴等老臣，均在社交網發文致謝這名德籍教頭。同樣歐聯落敗後炒主帥的RB萊比錫，昨宣布由多蒙特前帥馬高路斯執教，首仗領軍將於明晚德甲在主場倒戈前東家多蒙特。