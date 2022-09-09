拜仁挫國米返勝軌 羅拔仔戴帽寫歷史

拜仁昨仗續有沙迪奧文尼等主力掛帥，面對收起中場尼高路巴列拿的國際米蘭，憑辛尼在25分鐘先拔頭籌。這名德國國腳歷來歐聯上陣19仗攻入10球，是隊史第3快球員。換邊後拜仁續主導戰局，辛尼66分鐘在右路傳中，皮球擊中主隊守衛迪岩布斯奧入網，終令拜仁以2：0凱旋。

賽前於德甲連續兩仗不勝的拜仁，在周六迎戰史特加前返勝軌，主帥拿高斯文稱讚麾下表現出色，「我們曾大意地為對手製造進攻空間，但總括而言發揮出色，球員提供不同進攻組合並令排陣更靈活」。各項賽事兩連敗的國米，則據報獲沙特阿拉伯主權基金洽商入主，或以12億歐元（約94億港元）與蘇寧集團達成收購協議。

比真歷轉戰阿聯酋

另外，巴塞隆拿昨憑利雲度夫斯基連中三元，加上基斯爾及費倫托利斯各建一功，主場以5：1大勝柏辛域陀尼亞。連同效力多蒙特及拜仁，「羅拔仔」成歐聯歷來首人分別為3間球會「戴帽」。曾效力巴塞的32歲波斯尼亞國腳比真歷，昨則落實加盟阿聯酋球會FC沙迦。