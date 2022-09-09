紅軍慘負拿玻里 高普認責無旁貸 平隊史歐聯最大敗仗 成英超下台領隊第4熱

上半場遭兩判極刑

利物浦昨仗有羅拔圖法明奴復任正選攻堅，卻因老將占士米拿在5分鐘禁區內犯手球被判12碼，被拿玻里中場施連斯基射入打開紀錄。「紅軍」左中堅華基爾雲迪積克於17分鐘，踢跌此役疑負傷上陣的敵鋒域陀奧森漢再判極刑，但後者操刀被紅軍門將艾利臣比加撲出。31分鐘，施連斯基助攻中場拍檔森保安古沙，而名將之後的前鋒基奧雲尼施蒙尼，於41分鐘入替因傷退下火線的奧森漢後，即於3分鐘後接應中場基華拉斯基利亞的傳送建功，令拿玻里上半場以3球領前。

高普下半場以祖爾麥迪比入替兩度犯錯的祖高美斯鎮守右中堅位置，卻在47分鐘被施連斯基再入一球遙領至4：0。49分鐘，紅軍翼鋒路爾戴亞斯遠射破蛋，但終仍以1：4吞敗，成為自2014及19年，分別同以0：3負皇家馬德里及巴塞隆拿後，隊史在歐聯的最大比數敗仗，並平了阿仙奴在2003/04年球季，以0：3負國際米蘭的英超球隊在歐聯首戰最大敗仗紀錄。

加歷查狠批「自殺式足球」

高普說：「球隊此仗真是缺少了很多東西。拿玻里表現的確非常好之餘，我們的攻守都處於下風，所失的第2和3球都是輸在防守。我們需好好地改造自己。」羅拔臣則說：「己隊球員未能及時補位，導致中堅孤立無援，不時出現被二打一，甚至三打二的情况」，而球會名宿加歷查則狠批後輩的「自殺式足球」招敗。

據英國博彩公司資料，高普賽後成為下個落台英超領隊第4熱門，僅不及盛傳轉會車路士的白禮頓主帥樸達、李斯特城的羅渣士及阿士東維拉的謝拉特，但高普否認自己的命運，會像日前在歐聯吞敗後被炒的車路士前帥杜曹，並說：「利物浦班主相對地是較冷靜的，他們預料我能撥亂反正。可是，誰又能預測將來？」同組阿積士開賽34分鐘內三度破門，今夏由熱刺來投的翼鋒貝雲積在80分鐘埋齋，主場以4：0大勝格拉斯哥流浪及排榜首。

基沙文建功 馬體會絕殺波圖

另外，由施蒙尼領軍的馬德里體育會，昨於B組首戰藉馬里奧靴莫素及基沙文在補時1和10分鐘建功，以2：1險勝補時5分鐘一度扳平、81分鐘已少踢1人的波圖。同組客軍利華古遜門將哈迪基於43分鐘，雖將布魯日守將阿巴卡施拉頭槌攻門接牢，卻連人帶波跌入龍門內失守，最終以0：1飲恨。