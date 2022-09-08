曼聯谷底反彈迎皇蘇 料輪換遣副選 C朗馬古尼擔正

曼聯vs.皇家蘇斯達 now643台 明晨03：00直播

曼聯過去兩季都在歐霸戰至4強階段，在上季聯賽只得第6下，今季再戰歐霸。「紅魔」今夏換上坦夏格領軍，他賽前揚言劍指各項盃賽冠軍，需要每一名球員，但暗示聯賽四連勝走勢，令他不想改動正選陣容，只能選擇將C朗暫列後備：「C朗沒錯在對賓福特一仗後未再正選，但他一直都準備好……我無法保證每個人每場波都高興，球員表現好，自然會有上陣時間。」

曼聯上仗對阿仙奴有中堅利辛度馬天尼斯傷出，料是役會與前鋒安東尼馬迪爾避戰。當晚後備入替的馬古尼雖表現平平，但料可在輪換下重獲正選，是役在E組面對西甲實力分子皇家蘇斯達的挑戰，或成他爭奪重任主力的考牌戰，對他能否入選英格蘭隊世界盃大軍料起關鍵作用。

拜利斥前教練團偏袒英人

然而，今季被曼聯外借至馬賽的科特迪瓦後衛艾歷拜利，近日斥責紅魔管理層及前教練團「偏袒英格蘭球員」，導致成績低落，暗示馬古尼此前只靠本土球員身分獲重用。

作客的皇蘇轉會窗最後一日高價放走瑞典隊射手阿歷山大伊沙克，但同時以破球會紀錄的2000萬歐元（1.55億港元），從艾美利亞引入尼日利亞隊前鋒沙迪克。此子上仗後備入替即助球隊在西甲逼和馬德里體育會，料可繼續掩護久保建英及大衛施華等技術型攻擊手。中堅拿洛文迪則據報蹠骨骨折，或使皇蘇此仗變陣迎戰。

阿巴謙未隨羅馬作客

至於由曼聯前帥摩連奴領軍的意甲球會羅馬，則會在C組作客盧多格德斯。「首都狼」上仗4球慘負烏甸尼斯腳下，前鋒譚美阿巴謙傷出，據報昨沒隨隊作客保加利亞，令新兵比洛迪有望首次正選上陣。羅馬的死敵拉素則在F組主場惡鬥荷甲飛燕諾。