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2022年9月8日星期四
杜曹領車百戰吞敗落台 歐聯首擊敗走克國 傳樸達成繼任熱門
麥巴比起孖領PSG挫祖雲 被批獨食獲主帥力撐
夏蘭特起孖續勇態 哥帥：讚揚他成習慣
皇馬作客3蛋派些路迪 賓施馬傷出無大礙
朱嘉望嘆今季波折重重 盼征巴黎奧運
基茲奧斯負傷激戰3.5小時吞敗 怒摔球拍泄憤
字母哥轟41分 希臘歐籃賽四連勝
電視精選
曼聯谷底反彈迎皇蘇 料輪換遣副選 C朗馬古尼擔正
阿仙奴征蘇黎世 新兵韋拉誓證身價
體壇快訊：李嘉兒PSA賽晉次圈
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【明報專訊】（請看附圖）
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