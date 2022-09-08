杜曹領車百戰吞敗落台 歐聯首擊敗走克國 傳樸達成繼任熱門

今季在英超開季成績一般的車路士，昨於歐聯面對曾未交手的克羅地亞勁旅薩格勒布戴拿模，雖有新加盟的前鋒奧巴美揚及後衛韋斯利科芬拿擔正上演處子戰，惟於13分鐘先失守，主隊前鋒奧錫藉一次反擊機會，壓過科芬拿射破艾度亞文迪的十指關先開紀錄。踢逆境波的「藍戰士」及後積極反撲，但全場組織力欠奉，攻勢未見銳利，末段更出現翼鋒薛耶治與剛續約的右閘列斯占士爭射罰球尷尬場面，最終球隊以1球告負。

奧巴美揚科芬拿演處子戰

車路士名宿拿保夫賽後批評母會表現不濟，踢出了「沉悶足球」，認為球隊大部分控球時間都在進行一些沒有意義的橫傳，無法製造有威脅的攻勢，更戲稱前鋒奧巴美揚欠缺供應下「幾乎悶得可以在場上自拍了」。

迎來領軍車路士第100場里程碑的杜曹，賽後坦言為戰果感意外，並表示：「這是令人意外的，上仗聯賽己隊踢出應有鬥志並擊敗韋斯咸，但這仗卻走了樣，表現嚴重不合格，且整體欠缺爭勝的渴求及決心。」其後他更明言自己沒時間休息，急需為下仗準備。

不過，車路士會方昨午發聲明宣布解僱杜曹，並感謝對方過去帶領球隊奪得歐聯、歐超盃及世冠盃錦標，稱換帥是「新班主認為合適的時間作出改變」，並指現時的教練團成員會暫時協助準備球隊接下來的賽事，直至新帥上任。英國天空體育指，車路士班主保亞利昨已主動接洽今季帶領白禮頓名列前矛的47歲英籍主帥樸達，希望打動對方轉投「藍戰士」執教。其餘繼任人選包括目前自由身的巴黎聖日耳門前帥普捷天奴及皇家馬德里前帥施丹。

米蘭逼和薩爾斯堡

至於昨晨E組另一仗，AC米蘭作客於早段落後下，憑翼鋒沙利麥卡斯於40分鐘的入球，以1：1逼和薩爾斯堡各得1分。