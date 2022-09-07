體壇快訊：港桌球大師賽今售票

塞爾維亞歐洲賽出線

塞爾維亞隊主將約基治昨交出「雙雙」，領軍於男籃歐洲錦標賽D組以100：70大勝芬蘭隊，與同樣3戰全勝的德國隊、烏克蘭隊、希臘隊等提早出線。C組的希臘隊即使有「字母哥」安迪度高安普膝傷缺陣，仍以93：77挫英國隊。

馬昆斯測試賽復出

世界電單車錦標賽（MotoGP）昨於意大利進行測試賽，右肩傷癒的前世界冠軍馬昆斯在早上一節駕駛了39個圈，但他料自己下周在阿拉干站出賽機會不大。上周聖馬力諾站後退役的迪維斯奧蘇亦落場測試頭盔。賽會昨宣布與沙特阿拉伯簽約，將在當地辦分站。惟要留待這中東國家另建新賽車場，未有時間表。

昆洛斯勢再掌伊朗

伊朗傳媒報道，該國正接洽國家隊前帥昆洛斯回巢，接替現任的克羅地亞籍教練史高錫，領軍出戰11月展開的卡塔爾世界盃。史高錫被指違反紀律，加上未獲多名主力球員支持，但亦有分析認為是伊朗足總改選後，前主席重新上台，為建威望而製造輿論，向史高錫施壓下台。