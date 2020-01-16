拿度美網16強止步 認老不言退 美籍非裔星將堤亞科寫歷史 獲勒邦占士封為「年輕大帝」

24歲的堤亞科是美國男子網壇近年最出色的非裔球手，昨於主場面對2號種子拿度，全場取得49次主動得分及開出18次Ace球皆在對方之上，最終以6：4、4：6、6：4、6：3贏出，歷來3次交手全勝，成為拿度剋星。對於未能在今屆美網爭逐個人第23座大滿貫，拿度慨嘆歲月不饒人︰「我未能給予足夠的壓力對方，網球與其他運動一樣，或許你需要更快更年輕，但我早已失去了這兩點。這仗對方的表現明顯在我之上。」而他又表明未有退役之意，「我不知還可打多久，但只要身體許可，我仍然會打下去」。

堤亞科成為首名非裔美籍男將殺入美網8強，賽後他表示︰「這刻心情難以用言語來形容，他是網壇史上最偉大的球手之一，取得這場勝利對我意義非凡。」而他亦獲NBA非裔巨星「大帝」勒邦占士祝賀，並為他冠以「年輕大帝」稱號。

新星艾卡拉斯史拿爭入4強

被喻為「拿度接班人」的西班牙籍新星卡路士艾卡拉斯，在男單16強與克羅地亞籍名將施歷激戰近4小時後，以盤數3：2險勝晉級，明日將與意籍11號種子史拿爭入4強。隨着拿度出局，艾卡拉斯和卡斯柏魯特若能殺入決賽，皆有機會爭奪一哥之位。

施維雅達反勝闖女單8強

張帥伙拍檔躋身混雙4強

女單方面，世界一姐施維雅達在16強以盤數2：1反勝德國籍球手妮美雅，晉級8強鬥彭古拉。施維雅達激戰2小時23分鐘下反敗為勝，她賽後笑言：「我在比賽期間沒有失去希望，我為此而自豪。」

至於33歲中國隊好手張帥雙線出擊，她在女雙伙烏克蘭籍小將高絲蒂沃出戰次圈，惟以直落兩盤4：6不敵嘉捷/舒賀絲的跨國組合，無緣衛冕。不過，她改伙克羅地亞籍男將柏域，以2號種子身分出戰混雙，在8強以盤數2：1力克柴原瑛菜/施古，生涯第4次殺入大滿貫混雙4強，與菲莉堅絲/羅渣華素連爭奪決賽入場券。