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2022年9月7日星期三
國米弱盾守強矛拜仁 防線錯漏多漢丹洛域捱批 文尼誓拾射門鞋
艾簡達拿艾法美路候命紓緩紅軍傷兵潮 軒達臣唞3周
馬體會迎波圖 奧比歷料5年半來首歐聯缺陣
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普巴膝部開刀長唞 難望11月復出 或無緣隨法國征世盃
東方末段失守 亞協跨區4強止步
港隊陳黃配乒乓亞青混雙摘銅
東奧前理事涉3宗贊助商賄選再被捕
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拿度美網16強止步 認老不言退 美籍非裔星將堤亞科寫歷史 獲勒邦占士封為「年輕大帝」
黃澤林青年組男單闖16強 男雙一輪遊無緣衛冕
體壇快訊：港桌球大師賽今售票
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【明報專訊】（請看附圖）
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