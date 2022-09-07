普巴膝部開刀長唞 難望11月復出 或無緣隨法國征世盃

祖雲達斯宣布普巴昨已完成膝關節半月板切除手術，過程順利，但未有交代養傷時間。意大利《天空體育》估計最快6周可復出，《米蘭體育報》則認為需要休戰兩個月。不過，主帥艾歷尼昨在歐聯賽前記者會上表示，可能要到明年1月才能見到這名法國國腳重返球場，意味很可能錯過11月底至12月中舉行的卡塔爾世盃決賽周，他說：「普巴第二次復操時感覺不妥，最後決定做手術，他很難在11月前復出，我們要現實一點。祖雲達斯關注是他能否在明年1月歸隊，世界盃並非我的考慮。」普巴今夏重返祖雲達斯僅踢了1場熱身賽後即告受傷，上月初為了確保出席世盃，改做為期5周的保守治療，但效果不佳，一個月後最終仍要接受手術。

麥巴比信普巴沒落降頭

另外，普巴與兄長的糾紛涉及到被指曾請巫師向法國隊隊友基利安麥巴比落降頭。這名巴黎聖日耳門（PSG）球星昨首次公開回應事件，稱會相信國家隊隊友，「他（普巴）曾致電給我，向我解釋他對今次事件想法。為了國家隊利益，我願意信任隊友」。